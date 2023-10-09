據韓國總統辦公室經濟首席秘書崔相穆表示，美國政府決定在未來1年內准予三星電子和SK海力士對其在華工廠提供美國半導體設備，無需申請相關許可證。

據《韓聯社》報導，崔相穆9日在首爾龍山總統府舉行記者會時表示，美國政府近期通過出口管制部門和國家安全委員會(NSC)經濟安全對話渠道向韓方通報，決定將三星電子和SK海力士在華半導體工廠指定為「經驗證最終用戶」(VEU)。而被列為「經驗證最終用戶」後，不需另外獲得批准即可適用美國出口禁令豁免，相當於獲得晶片設備出口的無限期豁免。

報導指出，美國商務部工業和安全局（BIS）去年10月發佈了一套全新的出口管制措施，實際上禁止了美國半導體設備商向中國晶片生產企業出口晶片相關設備，以防中方竊取晶片製造技術。但美方另行通報三星電子和SK海力士2家韓企在華生產線未來1年不受該項管制，韓方在該期限結束之前與美方持續開展磋商。

崔相穆表示，美方的決定意味著韓國半導體企業面臨的最大經貿問題告一段落，在華投資經營面臨的風險大大降低，可以更加沉著地制定長期全球市場戰略。這是在韓美同盟的基礎上，政府和企業攜手應對的結果。

他介紹，韓美領導人持續重申在以半導體為核心的尖端產業供應鏈、出口管制方面保持密切合作。韓國政府將同有關企業密切溝通，與美方持續開展磋商。

崔相穆表示，作為負責全球存儲晶片產量60.5%的供應商及設備需求方，韓企穩定生產與全球半導體供應鏈穩定息息相關。政府認為，韓美兩國認同韓企對半導體供應鏈的重要性，這也對美國政府做出該決定起到重要作用。他說，美國商務部上月出台《晶片和科學法案》的「護欄」規定在很大程度上消除了投資方面存在的不確定性。

不過，報導說，極紫外光刻（EUV）設備入華仍受到限制，還需要解除對華投資管制的額外措施。崔相穆對此表示，期待今後在一段時間內美方不會出台給韓國企業造成負擔的額外措施，政府將密切關注相關情況，與企業保持溝通與合作。