以歌聲傳達弘一大師李叔同的人文思想及精神，聲樂家呂麗莉擔任製作人，策畫《悲欣交集》夢迴李叔同音樂會，以50人管弦樂伴奏，搭配聲樂家穿上劇服，以音樂會方式呈現。

呂麗莉表示，「李叔同出家前的音樂、文學、書法，在清末民初動盪年代安定人心，對觀現代社會也需要他的藝術淨化心靈。」

2015年開跑的《悲欣交集》夢迴李叔同音樂劇，陸續在台北、新北、新竹、高雄、嘉義演出9場。今年呂麗莉再度率領團隊打造2023年《悲欣交集》夢迴李叔同音樂會，繼4月嘉義演出後，11月將到台中國家歌劇院及桃園展演中心巡演。

呂麗莉為理解弘一大師，曾親訪李叔同出生地天津，也到他出家與圓寂處，她表示，「我看見他恪守戒律，過午不食、與親人隔離，一生只有一件袈裟，放下一切的做法，或許看來不夠人性，但他拋開舊生命，用新生命帶給世人啟發。」

呂麗莉嚴選主角，經過試唱，曾獲「國際古典暨傳統音樂獎」雙料冠軍的張振文拔得頭籌，擔綱飾演中年李叔同弘一法師，弘一法師在38歲剃度出家，張振文也在演出期落髮茹素，他表示，「接下演出以來一路吃素，想體會大師心境，演了這一部戲，我的心是定了。」

飾演青年李叔同的蕭呈叡，曾獲兩岸三地《魅力中華情》民族聲樂成人專業組金獎，少年李叔同則由獲得全國學生音樂比賽男高音B組特優第一名的聲樂家新銳高梓騫擔任。

2023《悲欣交集》夢迴李叔同音樂會將於11月8日在台中國家歌劇院大劇院、11月21日在桃園展演中心登場。