陸委會9日晚間舉辦中華民國112年國慶晚宴，陸委會主委邱太三致詞表示，今年前9個月已有逾80萬人次港澳旅客來台，高居所有境外旅客首位；陸委會也將持續透過多元方式，協助港澳朋友在台安居樂業。

今晚的國慶晚宴活動以九天民俗技藝團氣勢磅礡的鼓聲揭開序幕，港澳台鄉台商社團首長、留台港澳學生、在台港澳團體及各界重要人士等逾250名賓客，齊聚一堂共襄盛舉。

根據陸委會新聞稿，邱太三致詞表示，疫後政府積極推動健康有序交流，人員往來逐漸恢復疫情前的熱絡情景；根據交通部觀光署統計，今年1到9月已有逾80萬人次港澳旅客來台，高居所有境外旅客首位。

邱太三續指，過去5年多來，也有將近5萬多位港澳朋友獲准來台居留，8600多人獲准定居；111學年度在台灣就讀博碩士及學士的港澳學生人數，也高達1萬1189人。

邱太三指出，台灣的「自由味」與民主價值，正是許多港澳朋友們之所以選擇這裡，開展人生新旅程的關鍵因素。陸委會將持續透過交流互動及經驗分享等多元方式，協助港澳朋友在台安居樂業。

港澳台灣同鄉會會長翁裕雄、澳門台商聯誼會會長簡廷在代表賓客致詞，與會人士交流熱絡，活動圓滿成功。