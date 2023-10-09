專門分享美食的馬來西亞網紅An Ong於近日分享，有名女子於近日到朋友的餐廳消費時，都會向店家強調自己是「少林足球的趙薇」，還稱可利用知名度替餐廳宣傳，要求店家請客，但因為長相與女星趙薇相差甚遠，店家也拒絕了她。不過，他事後發現此女子竟開著豪車，且全身都是名牌服飾，因此他也對此非常不解。

據《星洲網》報導，An Ong表示1名40多歲的女子於近日常出現在朋友開的餐廳，並強調自己是「少林足球的趙薇」本人，還稱自己可利用知名度替餐廳宣傳，要求店家請客。

不過，餐廳老闆因為不知道趙薇是誰，所以女子還拿出一張張趙薇的照片，希望喚起老闆的記憶，但因為長相與趙薇實在相差甚遠，老闆也拒絕了她，且老闆還說若她真的是趙薇本人，也不會請客。

An Ong還透露，當下女子遭拒後，還與店家起口角，甚至威脅說會拍照、在網路留下負評，但最後還是乖乖付錢，此外女子目前已到店消費4次，3次都試圖冒充趙薇，不過每一次都被戳破。

而女子最近1次在店裡時，他剛好在現場，除了發現她全身都是名牌服飾，還看見她開著豪車，且根據當天的觀察，他認為女子有心理疾病，並非有心騙取免費食物。

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