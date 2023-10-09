國民黨台北市議員徐巧芯日公開「錢見國造」系列錄音，揭露前海軍郭璽另組人頭公司，試圖接下潛艦國造第2至8艘標案。徐巧芯9日晚間公布第7段錄音檔打臉郭璽，錄音檔內郭璽直言，「實際上run這家公司的還是我」，更指示被指派擔任掛名董事長的韓國翻譯小強如何應付媒體。

日前郭璽上節目時表示，公司只是讓給別人用，韓國團隊只需要變更負責人就好，試圖澄清徐巧芯等人對他的指控。但是徐公布的錄音檔中，郭璽向韓國技術團隊表示，他成立的公司中，對外發表是韓國華僑回來幫這些技協申請1家公司，還要小強將身分證影本交給Joey。

之後，郭璽更說出，「實際上run這家公司的還是我」，要小強掛名只是擔心媒體挖出公司負責人等資料。韓國翻譯小強擔心遭到媒體攻擊，郭璽安撫他表示，「你只要講，我只是為了幫我韓國朋友」，不過小強還是擔心媒體攻擊他並非為船廠工作，為何能找技協來，郭璽則指示他，只要說是擔任翻譯時認識的就好，「你也沒有說謊，因為你在翻譯的過程，認識了池顧問」。