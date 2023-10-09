「英國靈魂歌王」山姆史密斯9日在台北小巨蛋舉行全球巡迴演唱會，開場便演唱在Youtube擁有11億播放次數的神曲〈Stay With Me〉，開始即沸騰、美聲繚繞小巨蛋1個小時半，整場演唱會共獻唱22首歌，不過歌王也有出錯時，他在唱〈Lay Me Down〉時，開頭不小心唱錯一點，脫口1句粗話，卡歌重唱之後立刻回軌道，展現情歌實力。

在互動橋段，山姆史密斯對台灣歌迷說：「這場秀開始前我要跟你們說，我來自一個很小的鄉鎮，能夠到現在遠超乎我的想像，夢想成真。謝謝你們來，我很感動很開心能來到這個美麗的國家，你們準備好盡情享受今晚。」

山姆史密斯表示，這趟巡迴從香港來到台灣，是最令他難以置信的時光，「我們還有將近15場秀，距離結束還有一段時間，這場演唱會對我意義重大，是我人生目前最有意義的事。如果要我總結的話，這場秀對我來說代表『自由freedom』，所以請大家享受當下。」

山姆史密斯稱這次的巡迴演唱會對自己的意義十分重大。（寬宏提供）

到了演唱會中後段，山姆史密斯的「舞力」越來越強、大跳電臀舞，甚至在飆唱〈Latch〉時，他請台下粉絲跳起來，但其實小巨蛋場館內有規定禁止跳動；再唱到〈I Feel Love〉時，山姆史密斯更脫去上衣，氣氛high到破表，且他舞台服裝的布料也越換越少，有上空兩點貼「叉叉」黑色膠布的造型，展現性感魔力。

今晚演唱會現場吸引1萬1千人朝聖，台灣藝人彭佳慧、關詩敏、U：NUS、詹雅雯、林志炫、TRASH頤原與魁剛、小男孩樂團、壞特？te、宇珊都是座上賓，眾人伴山姆史密斯在雙十連假完成他的台灣演唱會首秀。