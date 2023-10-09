許多人車禍時都會報案通知警察到場協助。一位女子今（9）日發生車禍後，報案通知警察到現場進行處理，結束後各方人馬鳥獸散，沒想到警察卻把酒測器留給她忘記帶走，直到半小時後才終於取回酒測器，消息曝光後引發熱議，許多人笑說其實酒測器價格不斐，出包的員警可能準備記過了。

原PO在臉書社團「爆怨公社」發文表示，車禍處理完後，車禍雙方和警方各自走人，不過讓原PO傻眼的是，「酒測器還在我這…」，之後她第一時間通知警方，在路邊吹了半小時的冷風後，警方才回到現場帶回酒測器。

女子發現警方把酒測器忘在車禍現場。（翻攝自爆怨公社臉書）

對此，許多網友紛紛回應，「有人要倒大楣了」、「PO上這裡，有人要被記過」、「代誌大條啊」、「還好不是把槍留在現場就好了」、「哈哈哈哈哈哈哈，這如果是警槍，那個警察報告寫不完了」、「那台貴貴的唷！」、「這種機型屬於最新款式用過即丟型（拋棄式）」、「一台聽說10幾萬，賺爛」。

另外也有不少人大開玩笑，「開始攔車酒測」、「拿著它，去派出所報警」、「順便請警察大人也吹一下，看看是不是也有喝」、「拿3成報酬」、「拿去別間派出所」、「拿去警察局，沒人領，半年後就是你的了」。

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