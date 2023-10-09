巴勒斯坦激進組織哈瑪斯7日向以色列發動大規模火箭彈襲擊，根據以色列國防軍最新數據，哈瑪斯攻擊造成以色列死亡人數已超過700人。對此，前立委郭正亮9日就表示，「哈瑪斯不是一個政府，搞不好就會跟蓋達組織一樣，賓拉登死了，蓋達組織有消滅嗎？以色列如果為了要徹底落實消滅哈瑪斯，到時候如果在加薩走廊造成很多屠殺，那到時候就會造成軒然大波，造成一些伊斯蘭國家痛恨，黎巴嫩、敘利亞、伊朗都可能介入，就變成擴大戰局了」，引發討論。

郭正亮9日在政論節目《新聞大白話》中表示，「現在有幾個關鍵點，第一個就是以色列這個軍事行動到底到哪裡算是結束，比如說他喊出來的是對哈瑪斯宣戰，要消滅、要夷為平地，但哈瑪斯不是一個政府，搞不好就會跟蓋達組織一樣，賓拉登死了，蓋達組織有消滅嗎？這個並不是說把一個政府推翻，然後換一批人上來，這就結束了，不是這樣」，郭正亮直言，「因為加薩走廊這地方，以色列雖然表面上說他撤軍，可是事實上他做了非常多的關卡，而且到處都封鎖，這個地方根本就沒有辦法發展經濟，這才是真正的原因」。

郭正亮指出，「他的人口到現在已經暴漲到237萬，然後年輕人失業率高達60％，所以這很容易成為激進主義的溫床，所以現在即使把哈瑪斯主要的領袖打死，春風吹又生，因為他就是這麼窮，大家對以色列還是充滿憤慨，因為他不斷地擴大屯墾區，然後讓人家住的空間越來越少，然後到處封鎖，這就是冤冤相報」。

郭正亮最後更說，「以色列如果為了要徹底落實消滅哈瑪斯，出動地面部隊，一定血流成河，因為他已經下軍令了，只要有人反抗，不需要有任何限制就可以使用武力，第一個就要看以色列的地面部隊會不會進去，如果進去就會死很多人，到時候如果在加薩走廊造成很多屠殺，那到時候就會造成軒然大波，造成一些伊斯蘭國家痛恨，黎巴嫩、敘利亞、伊朗都可能介入，就變成擴大戰局了」。