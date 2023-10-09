搭乘大眾交通工具時，就怕碰到身旁陌生人靠太近、發出噪音或脫鞋釋放腳臭。日本鐵路公司JR東海為此推出了新服務，只要乘客加價1200日圓（約新台幣260元），就可多買0.5個座位，也就是將原本3個相連的座位，在中間位置安裝隔板，擴大與鄰座乘客間的距離，也讓乘客得以擁有更大空間。

一名日本網友日前在社群平台X（前身為推特）驚訝發文，表示在搭乘新幹線時，發現竟然出現了一種新座位，原本的3連座中間放置了一塊隔板，改為兩人座位。

原來這是日本鐵路公司JR東海今年4月宣布推出的新服務「S Work P Seat」。JR東海道新幹線「希望號」（NOZOMI）列車的7號車一向被設定為可無顧慮使用手機等行動裝置工作的「S Work車廂」，而這個車廂將引入最新「S Work P Seat」，也就是把3連座的中間座位拆除，裝上壓克力隔板，等於讓每個乘客增加半個座位。

座位前方的桌子也改成可滑動傾斜的桌子，以便乘客使用筆電等裝置，該車廂還提供高速網路以及2倍以上的網路流量，方便乘客在車廂辦公。

JR東海在6日舉行新聞發布會，公開新導入的「S Work P Seat」服務，並宣布，從今年10月20日起，「S Work車廂」與「S Work P Seat」服務將從「希望號」列車擴展至光號（HIKARI）與回聲號（KODAMA）列車，乘客需要額外多付1200日圓才能預約使用。10月18日起接受預約。

看到「S Work P Seat」的照片，不少日本網友都覺得這項服務相當划算，紛紛大讚，「這價格我完全可以接受」、「超適合社恐人士」、「終於不必再跟隔壁乘客搶扶手了」、「避開鹹豬手的好設計」。