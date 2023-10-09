美國環保律師、反疫苗倡議者小羅勃．甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）預計今天將在費城宣布放棄爭取2024年總統大選民主黨候選人提名，將以獨立候選人身分角逐美國總統大選。

路透社報導，小羅勃．甘迺迪9月在YouTube發布的影片中已籲請美國人民加入他10月9日在費城的「一項重大宣布」，屆時他將說明為何美國政治必須大幅革新。

小羅勃．甘迺迪是美國前聯邦參議員羅勃．甘迺迪（Robert F. Kennedy）之子，也是美國已故前總統約翰．甘迺迪（John F. Kennedy）的侄子。他先前有意和現任總統拜登（Joe Biden）競爭2024年總統大選民主黨候選人提名。

政治戰略家分析，小羅勃．甘迺迪擁有財力雄厚的支持者，不僅富有名氣，也對共和黨參選人川普（Donald Trump）及競選連任的拜登不感興趣，這些因素綜合起來可能為他增添競選助力。

根據路透社/易普索（Reuters/Ipsos）上週發布民調，小羅勃．甘迺迪可能在每7名美國選民中就獲有一人支持，且能吸走拜登和川普的票。

對於小羅勃．甘迺迪有意以獨立人士身分角逐總統大選，不少民主黨黨員上週在聖路易（St. Louis）舉行的民主黨全國委員會（Democratic National Committee）會議中表達不屑，也有人感到擔憂。

明尼蘇達州民主黨分部主席馬丁（Ken Martin）批評，「除了名字之外，他還有什麼？」小羅勃．甘迺迪可說是他家族的一大恥辱。

華盛頓特區民主黨分部主席威爾森（Charles Wilson）表示：「選舉競爭將會非常、非常激烈，所以每一票都很重要，我們不能過於樂觀地看待這次選舉。」

另有許多民主黨人指出，獨立候選人面臨諸多挑戰，包括爭取數以萬計的連署人數。