資深歌手范怡文今（9日）舉辦「把自己寵壞」演唱會，看著滿場歌迷，她興奮尖叫：「等了38年，終於等到演唱會啦！雖然不會是絕後，但絕對是空前的。」除了安排經典曲，她也送上由金曲歌王蕭煌奇量身訂作的演唱會同名新單曲，歌詞真實呈現她現階段生命寫照；節目後段，蕭煌奇意外登台獻唱唱〈你是我的眼〉等歌，令全場歌迷開心驚呼。

范怡文現年60歲，當年自電視大學城歌唱比賽出道，以其獨特中低音吸引唱片公司青睞簽約，之後她與張清芳合唱〈這些日子以來〉紅遍大街小巷，范怡文也於1986年發行個人專輯。嗓音渾厚的她曾唱紅多首金曲，中間一度經商沈寂多年，最後認清「唱歌」才是自己畢生摯愛，決定重拾歌手身份，並且舉辦演唱會，當作送給自己的生日大禮。

范怡文9日在台北舉辦「把自己寵壞」演唱會。（媒體棧提供）

看不出實際年齡的她近幾年瘋健身，透露一週運動6天、每天至少健身3小時，不僅做飛輪、跑步等心肺運動，還搭配重量訓練，相較一般人，范怡文堪稱運動狂人，因此體態維持得很好，多年來體重一直沒變。