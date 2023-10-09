以色列再出手 宣布正「大規模空襲」哈瑪斯據點 22:122023/10/09 中時新聞網 丁世傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 以色列9日對於加薩走廊進行空襲。（美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 巴勒斯坦加薩走廊激進組織哈瑪斯（Hamas）7日襲擊以色列後，雙方衝突已造成至少1100人死亡、數千人受傷。 根據《以色列時報，Times of Israel》報導，以色列軍方宣布，已經對於加薩走廊地區的哈馬斯據點進行大規模空襲。 以色列宣戰攻加薩 安理會急開會美籲譴責恐怖行徑 以色列奪回加薩邊境控制權 與哈瑪斯交火最新戰況曝 CNN確認影片顯示 至少4名人質在加薩邊境被殺 #以色列 #加薩 #哈瑪斯 也許您會感興趣 推薦閱讀 以色列報復出重拳 哈瑪斯領導人傳出已被擊斃 18:142023/10/09 國際 以色列全面封鎖加薩 「禁運食物飲水」切斷電力天然氣 18:312023/10/09 國際 巴勒斯坦激進團體認了！挾30多名以色列人為俘虜 06:302023/10/09 國際 英相與以國總理通話 願提供安全及任何其他支援 03:482023/10/09 國際 以國南部城鎮遭哈瑪斯火箭擊中 民眾哀嚎想報復 15:522023/10/09 國際 解析哈瑪斯突襲 郭正亮「最怕以色列1動作」：變中東大戰 00:012023/10/09 政治 安理會未全體一致譴責哈瑪斯 美國表遺憾 14:262023/10/09 國際 以巴衝突驚魂返台 旅客直擊轟炸慘況嘆：台灣人過得太安逸 13:502023/10/09 生活 以色列狂轟加薩！醫院滿地屍體 外科靠實習醫1人獨撐 21:482023/10/09 國際 哈瑪斯攻擊以色列2種武器 蔡正元驚爆：來自烏克蘭走私 19:432023/10/09 政治 以巴激戰逾千人喪命 衝突過程、各方反應一次看 12:062023/10/09 國際 以巴衝突郭正亮驚曝「這些國家」恐介入：混戰規模無法預測 07:452023/10/09 政治 以色列不敢進軍加薩走廊？！ 退將驚爆當地人恐怖心態 08:062023/10/09 政治 以巴激戰震驚世界 全球影響一覽 15:522023/10/09 國際 以色列全面反擊哈瑪斯影響大！烏克蘭「1原因」恐淪為棄子 11:592023/10/09 國際 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。