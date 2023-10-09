巴勒斯坦加薩走廊激進組織哈瑪斯（Hamas）7日襲擊以色列後，雙方衝突已造成至少1100人死亡、數千人受傷。

根據《以色列時報，Times of Israel》報導，以色列軍方宣布，已經對於加薩走廊地區的哈馬斯據點進行大規模空襲。

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