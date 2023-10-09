新北市轄內市道106號連接林口至瑞芳，中途道路蜿蜒，是許多跑山好手聚集之地。一名喜好抓拍跑山車輛的攝影好手Jason就在臉書分享昨天（8日）與瑞芳警分局員警的對話，提到許多跑山者為了對焦美照來回跑，造成道路擁擠、噪音等問題，已被警方列重點取締，盼跑山者們能自律。

瑞芳警分局回應，對於該名同仁秉持同理心，溝通上應對得體，獲得良好回應，會尋適當時機表揚。同時也呼籲希望到訪車友也能一同維持當地安寧，及安全良好公路環境。

攝影好手Jason在個人臉書粉絲專頁說，他在106市道上拍照時，一輛警車駛來，車上的員警跟他說明他是瑞芳分局，並詢問「你是第6組拍照的，請問你們是社團約好一起來的嗎？」得到否定答案後，員警表示：「你們拍照很好，也沒有違法，但是因為你們拍照，越來越多的車為了照片上山，還一堆來回刷，我看到好幾次」。

Jason 說，員警表示現在106市道上「車多、噪音多」，居民一直檢舉，警方已經列入重點管制，會派多部警車來回在車陣中，即所謂的safety car，且已經開始執行，未來也不排除設立區間。

最後員警向Jason表示，「希望你們跟車友多宣導一下，車速放慢，噪音降低，不要一次這麼多車上山，看能不能分批上山，也不要一直來回刷照」。

Jason說，他聽完員警的話便收起相機並開車下山，想念以前跑山都是「享受單純的跑山、操控樂趣」，在返家後才會意外發現有美照收藏，現在卻為了美照而跑山，呼籲喜好跑山的朋友改變陋習，「找回我的壹零陸」，貼文短短一天引起上萬人按讚回應。

瑞芳警分局回應，平溪區106縣道沿途風景優美，山道蜿蜒，是車友心目中絕佳的結伴車遊勝地，但近期發現假日易有車友呼朋引伴在平靜小鎮內奔馳，在彎道來回追求追焦美照因而超速或違規改裝噪音惱人，不僅當地居民不堪其擾，也提升事故發生的風險。

瑞芳警分局說，為提升用路人安全，將持續針對該路段實施防制危險駕車勤務，並在假日重點時段實施交通稽查及導入巡邏車化身安全車等方式加強交通執法成效。

瑞芳警分局也表示，同仁秉持同理心，溝通上應對得體，獲得良好回應，會尋適當時機表揚；呼籲到訪車友也能一同維持當地安寧，及安全良好公路環境。