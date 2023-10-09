大陸房地產市場不景氣下，各地方政府祭出多項激勵措施與行政干預。部分開發商大幅降價近50%求售，卻遭地方政府以「擾亂市場秩序」為由進行停業整頓，原先中秋與十一長假期間售出13套房亦被買家退房，損失慘重。

據香港《東網》報導，因房地產市場不景氣，位於廣東省惠州保利陽光城開發商大幅降價賣房，原來向地方政府備案售價為每平方米1.5萬元（人民幣，下同），前陣子中秋與十一連假期間賣出13套，最高售價賣到1.7萬元人民幣，但是到10月初開始降價至每平方米約7800至8500元，遭到先前購屋者的抗議。當地政府也以「擾亂市場」為由，要求發展商立即停止降價求售行為，並賠償對已購屋的業主造成的損失。

報導說，這項物業位於惠州市惠陽區淡水片區，距離深圳市坪山區沙田地鐵站僅15分鐘左右車程，屬「臨深（圳）樓盤」，對買家有一定的吸引力。但是自前年下半年不少房地產商發生債務違約，降價賣房已成惠州樓市集中現象，樓市經常以折扣價銷售。

報導指出，去年以來惠州也多次調整購屋政策，除取消限購外，首付比例降至2成，限售政策也從原本的3年縮短至1年。該市發展商為了賣樓，自今年5月起便使出各種行銷手段，包括有部分樓盤推出折價優惠，或贈送40年車位使用權等。

不過，新樓盤推出後，即便在中秋節與十一長假出現購屋者短暫回流，但很快地出現後繼乏力的現象，開發商也被迫降價求售。但是地方政府准漲不准跌的政策禁止開發商大幅降價，這種以行政手段干預市場交易的做法，恐怕很快就會難以持續下去。