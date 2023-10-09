迎接112年國慶，全台由北到南至少有11縣市舉行升旗典禮等慶祝大會，台中將施放國慶煙火，彰化辦嘉年華，宜蘭及花蓮辦健行活動。但南部綠營執政縣市僅台南市有辦升旗典禮，高雄市、屏東縣等今年國慶均未舉辦升旗活動。代表國民黨參選高雄市立委的李明璇表示，國慶是紀念武昌起義、建立中華民國的開端，高雄市怎能錯過呢？她決定自己辦升旗典禮，早上7點整在君毅正勤籃球場，號召熱情的中華民國派一同參與。

國慶連假活動不少，高雄市政府邀請日本「翡翠騎士」來交流演出，但10月10日國慶日當天市府並未辦升旗典禮。是否與外界質疑中央將雙十節變調為「台灣國慶日」的相關爭議有關？高市府民政局否認表示沒這回事，強調高雄市僅元旦一定舉辦升旗，雙十國慶則並未硬性規定舉辦。

「在確認完高市府真的沒有國慶升旗活動後，我昨天立刻決定，10/10自己辦升旗典禮！」李明璇9日發文表示，看到14個縣市，明天即將都有國慶活動，有充滿儀式感的升旗典禮、可以想像是旗海飄揚的熱鬧健走。甚至台中還有雙十煙火，原本自己就計劃製作《國旗歌》MV就好，能讓更多人感受國慶氛圍，不過看到這麼多縣市都有國慶活動，高雄怎能錯過呢？

李明璇強調，不願意去想是誰執政的關係才辦，國慶之所以是國慶，是國家喜慶的大事！紀念武昌起義，成為中華民國建立的開端。走過112年，時間會沖淡很多事，「但很多事，需要每個在乎的國人，在這個世代中，共同努力讓她永遠長存！」

李明璇貼出升旗典禮活動通知：時間為10/10早上07:00，地點在君毅正勤籃球場（正門入口為中華五路969巷）。

網友表示「一起慶祝中華民國國慶」、「為什麼高雄沒有升旗典禮的活動！也太怪」、「李明璇立委候選人加油，高票當選，中華民國生日快樂」、「為中華民國慶生，為李明璇加油」、「明璇姐我已經出發從台北趕到高雄參加升旗典禮」、「我們的國旗真的很美！」