路透社報導，一位與恐怖組織關係密切的消息人士稱，哈馬斯之所以打的以色列措手不及，與他們長達數年的低調隱忍有關，讓以色列認為該組織不再追求武裝衝突。只需經濟誘因來就可安撫他們。然而此舉必然帶來的嚴重後遺症，未來加薩地區的巴勒斯坦人很難再獲得以色列的信任，生活必然更為困苦。

近幾個月來，相比於約旦河西岸的小衝突不斷，加薩邊境呈現相對平靜的局勢，甚至早些時候，當以色列和其他規模較小的巴勒斯坦組織發生致命衝突時，哈馬斯採取袖手旁觀的態度。報導稱，儘管其他地方的巴勒斯坦聖戰組織，持續向以色列發射火箭彈，但哈馬斯都明顯拒絕參與最近幾輪戰鬥，這是詭計的一部分。

這使以色列安全部門以為，哈馬斯停止了武裝衝突。

消息人士說：「過去幾個月，哈馬斯的平靜不作為，給公眾留下這樣的印象：哈馬斯不願意與以色列發生戰鬥或對抗。」

然而，在私底下，哈馬斯建造了一個模擬以色列社區，並且持續進行突擊戰訓練，行動很簡單，就是挨家挨戶殺害與抓擄平民。

為防止攻擊行動洩漏給以色列，許多哈馬斯的內部領導人也沒有被告知這項計畫，此外，參與這次毀滅性攻擊的 1,000 名武裝分子，並並不瞭解接受訓的具體目的。

哈馬斯另一個欺騙手段是，他們讓以色列相信，哈馬斯更在乎加薩人如何進入以色列打工賺錢，而以色列安全部門中了這個詭計。

以色列消息人士說：「他們(哈馬斯)讓我們誤以為他們想要多賺點錢，好改善加薩的情況。我們也的確開了比較高的工資給他們，結果我們被騙了。」

前國家安全顧問雅科夫•阿米德羅爾(rYaakov Amidror)告訴路透社，甚至一些與以色列結盟的國家也已經相信哈馬斯的新形象，他們甚至勸說耶路撒冷，「哈馬斯正在表現出更多的責任感，相信他們一次。」

「我們愚蠢地開始相信這是真的，所以，沒錯，我們犯了錯誤。但是，我們不會再犯了，我們將確實堅定地摧毀哈馬斯。」

有報導認為，伊朗可能幫助哈馬斯策劃了這起襲擊，但是以色列否認目前有證據顯示伊朗參與其中。

以色列國防軍發言人哈加里少將(Daniel Hagari.)說：「伊朗是哈馬斯的支持者並不怪，但我們還沒有確切的證據，顯示伊朗事前幫忙哈馬斯擬定計劃或協助訓練。」