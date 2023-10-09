科技業高薪讓不少人為之嚮往而投身其中。一位大學讀成大、碩士讀清大的應屆畢業男子最近正在找工作，不過找了數間系統廠後發現年薪都沒破百，讓他忍不住感嘆，「現在薪水感覺好慘…」，質疑現在科技業薪水正常嗎？貼文一出引發熱議，許多內行人指出，他找到的數間大廠新人年薪沒破百是正常狀況，更點出他不是電資科系畢業，「到底是憑什麼想第1年就破百，不要把這2年的高潮當作常態⋯」。

原PO在Dcard發文表示，應屆畢業的他最近正在找工作，發現台X、仁X等幾間系統廠開出的年薪只有90萬沒破百萬，「我之前以為系統會有130至150萬，台積有180至220萬，難道這都只是疫情的爆發，其實上面不到100萬或100萬初才是原本的價格？」，直呼「現在薪水感覺好慘」，好奇科技業目前開出的薪水正常嗎？

對此，許多網友紛紛回應，「就搞不懂，一堆還沒展示自己價值的，整天幻想自己拿的到200W，100W給你都嫌多」、「煩死了，到底誰在亂傳說薪水有到這種等級，一堆新鮮人眼高手低唉唉叫」、「首先，請導正自己的一個重要觀念，前兩年你還是學生聽到的薪資全都不是常態，是因為疫情關係而導致的結果，真正的常態是新人畢業起薪有90萬就算高了，所以系統廠有80-90萬完全是合理的，這才是常態，如果沒改變自己的這個想法，你會很痛苦，只能說生不逢時，還有科技業不是永遠在賺錢」。

另外也有人指出，「不是電資的菜雞，還在系統廠…到底是憑什麼想第1年就破百，不要把這2年的高潮當作常態⋯」、「科系不對」、「科系不對被砍了，你那間科系對基本上都有破百」。