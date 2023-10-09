民進黨總統參選人賴清德近日校園巡迴座談至中山大學時，有女學生問到民進黨貪污腐敗相關問題，竟因此遭到綠營側翼肉搜出征，引發熱議。而近日就有一份最新的民調指出，對於賴清德當選下任總統，政府的貪污弊案會減少？還是增加？有75％的網友認為「會更明目張膽的貪污圖利，敗壞社會風氣，引發更多的暴力事件」，引發討論。

YouTube頻道《Arden 生活家》9日對於「中山大學女大生提問賴清德副總統如何解決民進黨諸多的貪污弊案，賴清德沒有提出解決方法，只要求學生看證據，只說民進黨有包袱；分析賴清德的說法，你認為，如果賴清德當選下任總統，政府的貪污弊案會減少？還是增加？」進行網路民調，截至9日晚間22時止，已有2萬人參與投票，有6％的網友認為「大大的減少，變成一個清廉政府」、有2％的網友認為「會略微減少」、有15％的網友認為「與目前一樣，不分軒輊」、有3％的網友認為「會增加一點」、有75％的網友認為「會更明目張膽的貪污圖利，敗壞社會風氣，引發更多的暴力事件」。

而參與該份民調投票的網友紛紛表示，「賴他知道的很清楚，就像他請蔡總統的網軍不要攻擊他，他也和學生說有些已進司法程序，他只是講場面話給無腦支持者聽的」、「不貪污就不是民進黨」、「面對一個昧著良心的政黨，只有用選票實現政黨輪替，他們才會做深刻的反省」、「民進黨這個黨就是這樣不可能改善」、「絕對的權力使人絕對的腐敗，支持政黨輪替」。