桃園龜山區一輛要價1500萬元的法拉利GTC 4Lusso，突然失控衝到對向，撞上停在路邊的保時捷cayman718。（翻攝臉書Andy老爹）

今（9）日下午桃園市龜山區發生一起「貴森森」的車禍！一輛要價1500萬元的法拉利GTC 4Lusso，行經龜山區文化一路往林口方向時，突然失控衝到對向，撞上停在路邊的保時捷cayman718，當時還有民眾在騎樓講電話，被突如其來的撞擊聲嚇了一跳，所幸及時閃過，車禍造成法拉利副駕乘客受輕傷，警方調查，法拉利駕駛沒有酒駕，肇事原因有待進一步釐清。

據了解，石姓男子駕駛銀色法拉利GTC 4Lusso，沿龜山區文化一路往林口方向行駛，突然間整輛車失控衝到對向車道，車頭直接撞向停在路邊的白色保時捷，由於撞擊力道大，法拉利車頭扭曲變形幾乎全毀，右前輪脫落，保時捷左前車身遭撞凹陷，被撞進人行道，在騎樓的路人及時閃過，駕駛的石男沒有受傷，副駕乘客則受輕傷。

警方獲報到場，對駕駛進行酒測，並無酒駕行為，事後依規定受理，相關肇事責任仍有待警方調查釐清。

事後目擊民眾將照片PO網，讓網友大嘆，GTC撞cayman718「好貴喔」、「超級貴的車禍」，更是一場「馬與盾的對決」。「盾牌守住了馬的攻擊」、真是「相見恨晚」、「天呀！好心疼呀！」、「頂尖對決！」、「很“珍貴”碰撞」。