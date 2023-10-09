日本超人氣動畫《櫻桃小丸子》是不少大朋友小朋友的童年回憶，劇情以作者櫻桃子的童年為藍本，描述主角小丸子與朋友、同學、家人之間的生活情境。未料，過往以小學生模樣為人所知的小丸子，近日竟有「成人版」的雕塑出現在日本街頭，畫面曝光後在社群上掀起一陣討論聲浪。

以作者櫻桃子的童年生活為靈感的《櫻桃小丸子》，自1986年出版後，獲得不少粉絲的支持，也陸續推出動畫、電視劇、遊戲等版本，即便將近40年過去，仍是不少粉絲們心目中的童年經典。

未料，過往以天真爛漫、童趣活潑的小學生形象示人的主角小丸子，竟出現「成人版雕塑」在街頭舉著標語宣傳活動。據日本網友tellyama在X(前身為推特)上分享的內容，可見到小丸子的卡通頭套，出現在了一個模特假人的身上，身上的服飾則是緊身超短裙搭配上黑色絲襪，而手上則舉著「天川村青少年健全育成協議會」為交通安全宣導的標語，寫有「愛的提醒，別人家的小孩也與自己的小孩一樣」等字樣。

而該名網友則寫下：「不行，不能過門而不入！」相關畫面曝光後，也在社群上掀起討論，有不少人紛紛笑回：「小丸子變得太迷人了，我要多看幾眼」、「資訊量太大了，不過路邊看到這種東西，真的會多看兩眼」、「絲襪也太恐怖了」、「小孩的頭和大人的身體。」顯見仍有部份人覺得這副模樣的小丸子有些詭異。