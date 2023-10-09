藝人薔薔（林嘉凌）擁有美艷臉蛋和火辣身材，2007年參加《我猜我猜我猜猜猜》正式出道，之後成為《我愛黑澀會》的常駐班底之一，她斜槓當起Youtuber，大膽作風圈粉無數，憑藉犀利發言與自然不做作的個性，成為各大綜藝節目的熱門嘉賓，近日她更新YouTube頻道影片分享在埃及的所見所聞，其中搭乘火車時列車長對薔薔毛手毛腳，讓大批網友看傻。

薔薔一行人從開羅搭火車到埃及南部城市路克索，旅程中她們訂了火車臥鋪，預計12個小時才能抵達，這期間她開箱埃及火車，還沒上車就聞到馬糞味，火車的走道狹窄，臥鋪的床上看起來有很多灰塵，還在床鋪上發現一根針，廁所的環境看起來十分骯髒，薔薔媽媽早料到了準備了尿片，薔薔直言：「不能用！我不要尿！」。列車長送餐時先是開玩笑表示要拿走巧克力，接著拍了2次薔薔的腳，列車長來取餐時特別詢問薔薔是否結婚，並說「給我一點啤酒」，似乎是暗示要小費，但薔薔一行人沒有聽懂，開玩笑應付列車長，後來埃及列車長幾次偷瞄薔薔胸部，薔薔表示對方趁機偷摸，手一直想伸進胸部裡面。

（來源／影片取自林嘉凌 薔薔Maze YouTube，如遭刪除請見諒。）

等薔薔隔天睡醒後，列車長再度出現，直接開口要小費，給完小費才露出開心笑容，不少網友認為：「一直故意亂摸真的很可怕，最後揩完油還要小費」、「在那種陌生的密閉空間真的不要穿那麼少！很危險」、「那個車長也太噁了吧」，也有人認為列車長會頻繁過來是因為薔薔一行人沒有給小費。

薔薔遭埃及列車長碰觸身體。（圖／林嘉凌 薔薔Maze YouTube）

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