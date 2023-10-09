屏東明揚工廠大火，4名消防員殉職。消防員權益促進會今晚舉行國殤晚會，民眾黨總統參選人柯文哲現身力挺，他承諾若有機會執政，一定建立E化平台，嚴格稽查、盡快補足消防人力，也支持消防人員組織工會。

柯文哲致詞指出，上個月大火一次奪走4名消防弟兄的生命，消防弟兄有為了應有的權利到行政院陳情，卻遭到人家冷冷回一句「拿公文來再說」，事實上，去年5月，勞動部與內政部簽訂「消防職業安全衛生合作備忘錄」，要提升消防員工作安全，但已經超過一年，備忘錄仍是備忘錄，經費還是不足、設備還是陳舊，組工會的問題還是沒有解決，這次的事件後，主管單位才突然想起來。

柯文哲表示，過去 10年有43位消防弟兄因公殉職，每一個殉職消防員後面都有一個家庭，更有三級以上的火災，一次就奪走5名消防弟兄的寶貴生命，防災資訊還是不夠即時、不夠整合，目前相關資料庫的E化程度還是不夠完整，北市有大數據中心，各局處資料整合、相通，不過只有北市E化程度高，其他地方的消防弟兄到達火場，還要拿影印的資料出來比對，造成工作很大的危險。

柯文哲直言，根本的原因還是在於經費不足，消防署預算1年20億，地方一年299億，加起來才319億元，相較於日本、韓國、香港等，明顯經費就是比較少，日本的人口是台灣的5倍，但消防預算卻有約5000億元，是台灣的10幾倍以上。

柯文哲說，經費不足狀態下，設備老舊等就成了意料中事，更重要是人力也不足，目前在台灣，消防員與人口的比率是1比1383，相較於香港1比720、或是日本1比763、韓國1比774、美國1比929，人力只有其他國家的一半。

柯文哲承諾，若將來有機會執政，有幾項保證，一定要會建立E化平台，嚴格稽查、建立智慧派遣系統，並比照美國聯邦緊急事務管理署（FEMA）制度來整合各單位，由消防署承擔主要工作，場所檢查、防火設施規劃應當要做得更好，盡快補足消防人力。

柯文哲也說，他支持消防人員組織工會，呼籲政府不要把工會當作對立面，反而要當作工作上面的夥伴，可以告訴政府第一線人員權益的需要，以及遇到什麼問題，組工會對執政黨來講，不應該視為是洪水猛獸，他贊成消防員組織工會，「殉職不是消防人員的天命，維護消防權益是政府的使命」。

柯文哲說，今天「顧職安、要公安、組工會」的訴求，他都全部支持，柯接著當場簽署支持消防改革承諾書。