2024總統大選進入白熱化，在野支持者都憂心「藍白合」能不能成，而日前前高雄市長韓國瑜則被爆出可扮演「桶箍」角色。

韓國瑜今（9）日在臉書上曝光了和柯文哲的合照，直言「我衷心盼望，用小我凝聚大我，桶箍不是一個人，人人都是桶箍，把改變的力量團結起來」。

韓國瑜此文一貼出，立刻吸引政治人物留言，侯友宜留言表示，「感謝韓市長的鼓勵，我們目標一致，一起團結所有人的力量，達成政黨輪替，讓台灣更好！」，韓國瑜回應，「侯市長加油！為你打氣，為社會國家，一起努力！」柯文哲也留言，「多年不見，韓市長還是風趣健談、充滿熱情，平安」。

另外，羅智強、王鴻薇、洪孟楷、應曉薇、鄭正鈐、林佳新、田方倫、許采蓁、羅旺哲、謝國樑、徐弘庭、張斯綱、呂玉玲、王欣儀、羅廷瑋、溫玉霞、張智倫、廖偉翔、李雅靜等人都在韓國瑜臉書留言。此外，民眾黨的賴香伶、林珍羽也同樣有留言。

韓國瑜此則貼文，迅速獲得6.5萬的讚，7千餘筆留言，2千餘次分享，除意味著韓國瑜人氣仍旺之外，也象徵藍白合惟多數支持者所期望。