洄瀾國際同濟會7日下午進行第五、六屆會長交接典禮，會中邀請地方士紳及表演團體熱烈參與，未料會後卻有人在網路貼出，立委傅崐萁在現場受邀上台致詞打斷學童的演出。對此，洄瀾國際同濟會表示絕無此事，並嚴厲譴責有心人士利用公益該會公益形象，以不實言論造成來賓負面影響，不應以單純的交接典禮添加政治色彩，因此呼籲外界勿以訛傳訛，傷害同濟會形象。

洄瀾國際同濟會還原事實澄清說明稿：

一、針對本會舉辦第五、六屆會長交接典禮，網傳有人打斷孩子表演乙事，洄瀾國際同濟會特此發文澄清，勿再以訛傳訛，以免淪為政治打手工具，請勿侵害本會公益形象。

二、本會還原當時事實：會職人員在外面陪同接待受邀參加活動的傅立委到場，傅立委先主動表達待學童表演結束後再進埸。後來，因為孩童表演已告一段落，主辦單位才邀請委員上台致詞，孩童們也很開心合影；網傳情節完全悖離事實、真相。

三、由於主辦單位出於善意，邀請貴賓到場參加，實情並非「有人打斷孩童表演」，如果有人意圖利用本會公益形象，從中不實言論，對當事人造成負面影響，本會應主動澄清，還給當事人清白！

四、同濟會為公益社團，「善是一切美的開始」，對於每位貴賓的到來及祝福勉勵，本會致上十二萬分的謝意，秉持公平公正的角度上，都會一一邀請貴賓為本會勉勵幾句，也不應在此議題上添加政治色彩；感謝各方的關懷與指導，本會還是會秉持關懷兒童的目標進行深耕與照顧。