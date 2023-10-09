明天是雙十國慶，蔡英文總統預計上午將以「自信沉穩、國家前進 讓世界因臺灣而更好」為題，分四個部分發表國慶演說。強調她上任後，始終信守承諾、維持現狀；堅守「四個堅持」。在任內最後一次的國慶典禮，蔡英文期許，在全體國人累積的基礎上，國家自信沉穩前進，讓世界因為臺灣而更好。

知情人士表示，蔡英文今年國慶演講內容分為四個部分：

第一部分：不前進就倒退，不奮進就被決定命運─今年國慶是在經歷三年疫情後，終於卸下口罩，齊聚共度國家的慶典。總統首先除了向僑胞及國際友人致謝外，也將談及中華民國臺灣屹立不搖的精神。

總統將指出，潛艦國造在歷經三十年，橫跨不同政黨的總統，從無到有，終於實現，第一艘原型艦在上個月下水，也預計在2025年正式服役。臺灣的國防自主至此再跨出一大步，並再次展現，守護中華民國臺灣的決心。此外，總統也強調，我們面對挑戰必須繼續向前，不前進就會倒退；不奮進努力，就無法掌握自己的未來和命運。

第二部分：感謝臺灣人民，在艱難挑戰中落實改革─總統將接續說明，在執政七年多來，儘管面臨國際區域局勢快速變遷的挑戰，但她從未忘記對改革的承諾，也深知改革所帶來的衝突和陣痛，但總統感謝國人的團結及包容以對，讓各項改革逐步落實。

例如，通過婚姻平權法案，讓臺灣成為人人都可以幸福成家的國度；而為了讓年金財務能夠永續，總統感謝軍公教夥伴諒解以推動年金改革；總統也感謝勞工朋友的體諒，政府努力照顧勞工朋友，撥補勞保基金，連續8年調漲基本工資，及提出「最低工資法」草案。

此外，在推動社宅及能源轉型方面，8年20萬戶社會住宅（包含發包興建加上包租代管）的目標，將在2024年底達標，並持續努力逐步落實「居住正義」。總統並將說明，近年已大幅提高能源供應，也全力推動能源轉型，終於在去年讓綠電的總發電量，首度超越核電，並持續往「2050淨零轉型」的目標邁進。

第三部分：七年厚實國力，臺灣已是世界的臺灣─總統將說明，除了逐漸落實各項改革，政府傾全力厚實國力、確保國家安全、穩定兩岸情勢。也推動如「六大核心戰略產業」、投入基礎建設等帶動國內產業轉型升級。

因此，近幾年臺灣的GDP規模已大幅成長，且在近年全球經濟停滯及通膨局勢下，臺灣的平均經濟成長率，仍可維持高於全球平均值、站穩四小龍之首，以及維持相對穩定的物價；政府並保持財政穩健，協助人民生活減壓。臺灣不僅是驅動全球供應鏈重組的關鍵力量，中華民國的國力變得更強了。

此外，蔡英文也將揭示，臺灣因此翻轉了過度依賴單一市場的狀況，從對美國的出口金額翻倍成長、對新南向國家的出口亦創史上新高、強化與歐洲鏈結等，讓臺灣成為全球供應鏈重組中的關鍵角色。

第四部分：自信沉穩，國家繼續前進，讓世界因臺灣而更好─總統將強調，臺灣不僅證明，無論在地緣戰略、全球民主發展，或國際供應鏈體系，我們都是最可靠、最有效率、最安全的合作夥伴外，也得到了國際團結堅實的支持力量。

蔡英文也將說明，政府自2016年以來，始終信守承諾、維持現狀；堅守「四個堅持」，不挑釁、不冒進、在壓力下也不屈服，與全球民主國家深化合作，共同維護區域和平穩定，臺灣仍將與國際社會持續建構「善的循環」。

她曾經許諾，要留下一個更好的國家，並曾強調，民主國家的施政，都要讓更多人民滿意，是政府永無止盡的目標。在2021年、2022年的國慶典禮上，蔡英文更陸續表達，要讓台灣成為世界的臺灣，進而給世界一個更好的臺灣。

經過7年多的努力，她感謝臺灣人民的團結打拚，如今的臺灣已經是世界的臺灣，臺灣的民主和經濟也給世界更好的臺灣。在最後一次的國慶典禮上，蔡英文期許，在全體國人累積的基礎上，國家自信沉穩前進，讓世界因為臺灣而更好。