哈瑪斯組織對以色列發動大規模恐怖襲擊，對以色列正規軍的打擊也相當成功，令人震驚的是，以色列軍方引以為傲的梅卡瓦坦克(Merkava)，也有多起毀傷事例。

防衛部落格(Defense Blog)報導，由哈瑪斯組織拍攝的影片顯示，武裝分子在在加薩北部邊境，成功襲擊了兩輛以色列梅卡瓦 Mk4 主戰坦克。第一輛梅卡瓦坦克在加薩邊境被飛彈擊中，坦克立即癱瘓停止；而第二輛梅卡瓦坦克則在開闊地帶被無人機瞄準，之後可能遭到迫擊砲之類的彈藥打擊，雖然車體結構尚稱完整，但是車上的觀瞄裝置似乎已經受損，有零件噴飛。

🇵🇸#Palestine - 🇮🇱#Israel: Footage published by Hamas showing fighters destroying Israeli Merkava tanks. pic.twitter.com/HrmmZo1iV4 — POPULAR FRONT (@PopularFront_) October 9, 2023

之所以令人震驚，是因為梅卡瓦4型安裝有「戰利品」主動防護系統 (Trophy APS)，在來襲砲彈擊中坦克前，能夠先一步發射攔截彈擊毀，被稱為最有效的坦克防禦手段。自2010年梅卡瓦4型服役之後，據說已有1000多起攔截經驗。

另外，在這兩起坦克遇襲之前，還有一輛梅卡瓦被正上方的無人機，以垂直角度丟擲迫擊砲而被完全摧毀，或許坦克正上方是戰利品雷達的死角。

Gaza |



Hamas published footage showing their aerial attack on a merkava tank near the border, all soldiers inside were eliminated. pic.twitter.com/TIW0IibtZ4 — Younis Tirawi | يونس (@ytirawi) October 7, 2023

但是影片顯示的這兩起梅卡瓦遇襲影片，卻沒有看到戰利品的防禦動作，尚不知原因。

未經證實的統計顯示，以色列損失了多達6輛梅卡瓦坦克，和17輛裝甲運兵車，多為M113。哈瑪斯聲稱，他們利用無人機打擊，至少擄獲1輛梅卡瓦坦克。尚不知完整程度，還是只剩殘骸。