臺灣第一枚自製氣象衛星「獵風者 （Triton）」臺灣時間9日上午9時36分搭乘法國亞利安公司（Arianespace）的VEGA火箭升空，10時31分被釋放進入預定的低地球軌道，國科會晚間表示，地面站晚間8時56分成已接到獵風者的「報平安」通聯，十分令人振奮！

國科會主委吳政忠表示，期望後續任務執行情形能如預期，為全球氣象科學與天氣預報盡一份心力。

獵風者衛星搭乘的VEGA火箭由位於中南美洲的法屬圭亞那太空中心發射，升空後6分半鐘3節推進器脫離，第4節推進器接續進行姿態控制，同日上午10時31分獵風者衛星脫離火箭，進入預定的低地球軌道。

國家太空中心（TASA）表示，獵風者衛星的服役軌道為98度高傾角軌道，屬太陽同步衛星，地面接收站除臺灣之外，還有南極的TROLL與北極的Svalbard，每天能接觸地面站至少13次以傳遞資料。

獵風者與火箭分離後自動開機，稍早幾次經過地面站，TASA已初步掌握衛星健康情形，至臺灣時間晚間8點56分，獵風者再與TASA通聯，時長近11分鐘。

國家太空中心主任吳宗信一直在衛星操控中心關注通聯情形。他表示，依回傳資料，獵風者衛星的健康狀態，包括姿態、溫度、電力等都符合預期；後續將依規劃陸續進行衛星本體功能測試，如果全部正常，再啟動任務酬載GNSS-R，開始接收全球衛星導航系統反射訊號。

獵風者的GNSS-R的資料及產品將交由國內學研界及中央氣象署研究與應用，全球使用者亦可自設於中央氣象署的台灣資料中心下載，盼為氣象觀測、天氣預報及科學研究提供重要的資料。