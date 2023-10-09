巴勒斯坦激進組織哈瑪斯7日突襲以色列，雙方衝突升溫，擾亂全球市場。不但國際原油與黃金價格飆漲，外媒更點出，部分跨國企業由於與以色列有商業聯繫，其中包括晶片製造商與軟體服務商等科技業者，預計還有製藥業與鑽石業等公司營收都將受到衝擊。

美國晶片大廠英特爾6月才宣布在以色列投資250億美元（約新台幣8118億元）蓋新廠的計畫。英特爾先前收購的自駕車技術公司Mobileye，總部也位於以色列。戰火升級勢將影響英特爾的布局，拖累英特爾9日早盤股價下挫近2%。其他晶片業者，包括輝達、應用材料、台積電到三星電子等都受到投資人密切關注。

除了提供伺服器、資料庫等監控服務的美商Datadog，還有部分資安業者，以及總部在特拉維夫的同業Check Point Software Technologies受到關注，印度也有數家軟體出口業者在以色列營運。

在製藥業方面，由於以色列製藥大廠Teva Pharmaceutical Industries可能受到影響，外界也在觀察印度藥廠Dr. Reddy’s Laboratories與Lupin的後續表現。而印度的太陽製藥（Sun Pharmaceutical Industries）則是擁有以色列製藥公司Taro Pharmaceutical的72%股權。

鑽石是以色列最大出口品。而據「Diamond Bank鑽石銀行」官網資訊，全世界有超過50％的鑽石原石在以色列加工、交易。先前就有網友在PTT指出，以色列的鑽石工藝在全世界首屈一指。