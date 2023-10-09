國慶連假人們南來北往，不少民眾會選擇搭乘高鐵，但追求舒適方便也要發揮公德心。一名民眾近日上網抱怨，自己跟家人搭高鐵，上車後發現座位有先前2名乘客留下的垃圾，多到不知道該怎麼清，把畫面PO上網後也引起熱議，令人直呼太噁心又沒水準。

一名網友在Dcard發文表示，國慶連假跟家人搭高鐵出遊，沒想到一上車找到位置，卻看見先前乘客留下的滿桌垃圾，兩個餐桌都放下來擺垃圾，還有用過的衛生紙跟滴上桌的咖啡，自己原本嘗試想清潔但覺得好髒，不想碰用過的衛生紙攪拌棒，感嘆搭高鐵第一次遇到這種狀況，「出遊開心的情緒都涼一半」。

畫面曝光引起熱議，「傻眼...低素質的人真的防不勝防」、「太噁心了吧，好像沒有規定要自己收垃圾，但我都會收乾淨再走」、「台灣人的素質真的越來越能跟大陸人相比了，別以為自己高人一等」、「有夠沒水準耶，以後學捷運禁止飲食算了」、「我坐高鐵應該快上千次了，還沒遇過這種的」、「高價快速的台鐵自強號plus。品質早已經不是剛開通的那樣子」。

也有網友指出類似情況並不罕見，「以前在高鐵工作，這種事情見怪不怪，最扯的還有一張衛生紙上有鼻涕還是痰的東西，真的嚇死」、「我搭高鐵上下班，這個很常看到，明明下車還有手拿，但就是寧願把它塞在椅背網袋」。