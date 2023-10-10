一年一度的電競盛事2023英雄聯盟「世界大賽」，今天10/10(二)起至11/19(日)在韓國隆重登場，這是每年電競迷也是運彩迷不可錯過的重要賽事，為期一個多月的世界大賽本屆到底誰會奪冠，大家可以買張運彩猜一猜，從「入圍賽」開始台灣運彩就會全面提供多種玩法，希望大家會喜歡。

台灣運彩總經理林博泰（左）上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉談運彩眉角。（林勝發攝）

本屆「英雄聯盟世界大賽」在賽制上與上一屆有三大不同，首先是「參賽隊伍」從原本的24隊改為22隊；其次是「入圍賽」從原本採循環賽制及淘汰賽制改為雙敗淘汰賽制，隊伍分為2組進行雙敗淘汰賽採BO3賽制(註1)，各組勝部第一名及敗部第一名分別與另一組敗部第一名及勝部第一名進行BO5賽制(註2)，獲勝的2個隊伍晉級「瑞士輪」。最後是「小組賽」從原本的循環賽制改為「瑞士輪」賽制，由勝負場次相同的隊伍進行對戰，直到他們取得3勝或3負，其中無關晉級或淘汰之對戰採取B01(註3)賽制，事關淘汰或晉級之對戰則採取BO3賽制。至於8強後的「淘汰賽」則維持不變，也都採BO5賽制。

本屆22支參賽隊伍中有8支須先在「入圍賽」(10/10～10/15)廝殺一番爭取最後2張晉級「瑞士輪」的門票，連同先前已取得晉級資格的14支隊伍共同進入16強的「瑞士輪」(10/19～10/29)比賽，勝出的8強進入「淘汰賽」(11/2～11/5)，4隊獲勝方進入4強「準決賽」(11/11～11/12)，2隊獲勝方進入冠亞軍「總決賽」(11/19)。

整個「世界大賽」的賽制改變後，總場次從原本的89場縮減為52場，其中「入圍賽」分為A、B 2組，BO3(註1) 10場、BO5(註2) 2場，合計12場；「瑞士輪」BO1 20場、BO3 13場，共33場；加上8強「淘汰賽」BO5 4場、4強「準決賽」BO5 2場以及冠亞軍「總決賽」BO5 1場，合計52場比賽。

英雄聯盟世界大賽近10年來的冠軍以韓國的7次最多，其次是中國的3次，上一屆2022的冠軍是由韓國的DRX奪得，本屆22支隊伍誰能奪冠，大家可以買張運彩「冠軍」猜一猜，其他還有不讓分、讓分、大小、正確比數、單局不讓分及特別項目等多種玩法，希望喜歡電競的朋友們從「入圍賽」(10/10)就可以開始一起加入運彩投注的行列，也可以買張運彩預測冠軍會是誰。

(註1)：3局2勝制(註2)：5局3勝制(註3)：1局決勝負