根據主計處最新統計，消費者物價基本分類指數中的居住類指數，9月寫下新高的105.51，反映居住類的物價指數仍居高不下。其中，居住分類下的房租、住宅維修費皆創下新高，家庭管理費用則是8個月新高，居住成本居高不下。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，今年6、7月房租指數年增率曾短暫的跌破2%，不過8、9月馬上又回到2%以上，9月房租的年增率達到2.11%，反映租金上漲趨勢似乎並未停歇，一來受到物價上漲帶動，房價上揚也會陸續反映在租金上，所幸政府積極推動租金補貼等政策，幫租屋族扛了一些租金壓力，除了租金外，與居住相關的住宅維修費用與家庭管理費用都持續上揚，民眾維持居住品質的代價也在攀升。

統計顯示，居住類指數105.51寫下歷史新高，房租指數104.36也是歷史新高，且年增率又兩個月都回到2%以上，住宅維修費雖然寫下新高，不過年增率已經滑落到3%以下，2022年的住宅維修費年增高達5.83%，顯示修繕工資與原物料價格漲勢趨緩，不過家庭管理費卻明顯增溫，若扣除過往農曆年前家裡管理費單月拉高的慣性，實際上家庭管理費也寫下歷史新高，反映包括家事服務費、住宅管理費用等今年都出現一波明顯漲勢。

曾敬德表示，過去一段時間隨房價與租金上揚，裝潢、管理費等成本也都增加，國人在居住的花費也隨之攀高，加上通膨也讓家庭的許多開銷增加，除了透過政府政策補貼降低負擔外，許多家庭應該感受到荷包慢慢變薄。