影星陸小芬息影20年，今年以親情電影《本日公休》重返大銀幕，飾演樸實的理髮店阿姨「阿蕊」，陸小芬息影期間，生活過得也樸實、平凡，她只求「身體沒病、心理沒事」，注重養生的陸小芬，平時喜歡逛傳統市場，看到新鮮、漂亮的蔬果都會很高興，甚至她和《本日公休》導演傅天余第一次見面時，也是「提2袋蔬果」就現身，完全沒有巨星的架子。

陸小芬以《上海社會檔案》走紅，並接連以《桂花巷》和《晚春情事》2連霸，奪下亞太影展后冠，陸小芬作品叫好又叫座，但她1990年減少作品演出、遠赴美國進修，陸小芬獲得美國林肯大學榮譽博士學位返台後，就隨著惟覺法師修習佛法，陸小芬之後只交出8點檔《富貴在天》、《大腳阿媽》，2001年演完《金枝玉葉》就淡出演藝圈。

陸小芬以《本日公休》拿下2023台北電影獎影后。（圖／中時資料照）

談到息影生活，陸小芬上節目《新聞挖挖哇》透露，息影期間過得樸實、平凡，她只求「身體沒病、心理沒事」，注重養生的陸小芬，平時很喜歡逛傳統市場，看到新鮮、漂亮的蔬果都會很高興，「讓我感到一天的開始就有朝氣，生命充滿能量」，至於市場老闆會不會認出是她？陸小芬則笑說，我都戴口罩，只露出眼睛，「一定想說哪裡來的歐巴桑」。

陸小芬相隔20多年的回歸之作《本日公休》，化身傳統家庭理髮店阿姨，細膩詮釋傳統女性的堅強、勇敢，導演傅天余誇讚陸小芬拍戲敬業，跟現場工作人員打成一片，超級親民，甚至她第一次和陸小芬約見面時，陸小芬還是沒有化妝、笑瞇瞇的，手提2袋水果就現身，傅天余直呼：「好親切、好可愛，進來之後就很開心，直接說『我很喜歡這個故事』」，完全沒有巨星的架子。