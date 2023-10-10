立委陳玉珍接受媒體訪問

中廣董事長、戰鬥藍發起人趙少康，11日將召開「戰鬥藍再動員，國民黨要過半」記者會，除了立委參選人將出席，國民黨總統參選人侯友宜、前高雄市長韓國瑜當天也會現身，代表侯、韓將再次同台。國民黨立委陳玉珍6日對此表示，對於拉抬侯的民調一定大有幫助。

根據規劃，記者會11日將先由擔任「戰鬥藍」召集人的趙少康、前國民黨副主席郝龍斌發言，然後趙少康將公布「戰鬥藍」立委參選人共同政見草案，隨即侯友宜與韓國瑜也將發言，記者會結束前與會人士將一起高呼口號並拍大合照。

陳玉珍分析，還是有相當多韓粉，是在國民黨藍軍裡頭，還有部分藍軍沒有百分之百歸隊，藍軍如果歸隊，那麼勝過民眾黨總統參選人柯文哲很多，是無庸置疑的，這個組織盤一撐下去，再加上藍軍歸隊，加上如果韓國瑜一號召，等於多幾個百分點的民調是輕而易舉。

另外，陳玉珍也直言，國民黨組織這麼大，侯友宜當副手可能性比較低。