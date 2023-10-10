巴勒斯坦激進組織哈瑪斯7日向以色列發動大規模火箭彈襲擊，因此美國國防部日前下令，讓美國的核子動力航空母艦福特號（USS Gerald R. Ford）打擊群航向東地中海，做好協助以色列的準備。對此，退役少將栗正傑9日就表示，「美國的航母沒有用，以色列今天自己本身的戰機就足夠去對付加薩走廊那邊，航母來的話是威脅到黎巴嫩、敘利亞這些國家，就是叫他們不要插手介入」，引發討論。

根據《美聯社》的報導指出，巡洋艦諾曼第號（USS Normandy），以及湯瑪斯．哈德納號（USS Thomas Hudner）、拉瑪紀號（USS Ramage）、卡尼號（USS Carney）、羅斯福號（USS Roosevelt）等驅逐艦伴隨福特號展示武力，並做好回應任何狀況的準備，同時美國也將會擴大部署空軍F-35、F-15、F-16、A-10戰鬥機中隊在這個區域。

栗正傑9日在中天節目《盧秀芳辣晚報》中表示，「美國的航母沒有用，以色列今天自己本身的戰機就足夠去對付加薩走廊那邊，航母來的話是威脅到黎巴嫩、敘利亞這些國家，就是叫他們不要插手介入」，栗正傑最後更說，「福特號戰鬥航母來這邊來威懾的角色比較大，美軍在阿富汗打到最後都灰頭土臉了，其他中東地區的國家就跟你對抗到底，在這種狀況之下，我個人認為，美軍要在這邊插手問題很大」。