華為SUV智能車問界新M7銷量告捷，首銷3週多預訂量突破5萬輛，超過今年前8個月問界品牌總銷量。並在經歷一整個十一長假「黃金週」後，6日宣告預訂再突破7000輛創下新高。前駐紐西蘭代表介文汲9日在《盧秀芳辣晚報》節目指出，智能車的智能駕駛、智能控制、智能座艙，基本上還在戰國時代，華為想一統江山，但比亞迪及不少廠牌都有自己的系統，有些車廠不願放棄自研系統，未來就要比拚銷售量及消費者接受度。

介文汲表示，智能車的智能駕駛、智能控制、智能座艙，基本上還在一個戰國時代，現在只有這兩種車是用華為的系統。比亞迪有自己的系統，像小鵬等，基本上都各搞自己的系統。華為就覺得說現在是戰國時代，等我推出最好的系統，到時候理想、小鵬都放棄，最後都用我華為的。

「硬體都給你們去做，可是軟體都由我來，一統江山，他希望是有這一天！」介文汲指出，所以現在已經有跟兩個車廠合作，這個商機多大，就是他的普及性會增加。今天一個駕駛來講，大的原則性不會變，比如說排檔車或自動排檔車，大概不會說凱迪拉克換到賓士，變成你不會開系統上要不斷融合、整合。主持人盧秀芳問，會變成中國標準嗎？介文汲說，這就是他的野心，可是目前看起來，有些汽車廠並不願意放棄。

介文汲強調，比如說比亞迪，以他的汽車銷售量，他會說，你這5萬輛想跟我來拚嗎？我將來是500萬輛！最後就變成誰的車銷售量大，誰研發出來的智能車系統跟智能駕駛系統，跟智能座艙，變成被接受的人被迫要去習慣，看接受哪個系統的人會比較多？