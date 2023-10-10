桃園一名詹姓男子，去年（111年）9月10日晚間10時許，駕駛自小客車，從中壢內定十三街往內定十二街方向行駛，卻操作手機導航，還疏於注意車前狀況，整輛車往右偏直行，衝撞到路旁的許男及其梁姓妻子。

梁女頭部及左踝部挫傷、右膝等擦傷，並無大礙，但許男頭部受到重創，有顱內出血、顱骨骨折等傷勢，經送醫搶救後撿回一命，但因傷勢嚴重，必須依賴呼吸器，不料，今年（112年）1月2日病情急轉直下，因中樞神經衰竭不治。

法院審理，依據道路交通安全規則第94條第3項規定，「汽車行駛時，駕駛人應注意車前狀況及兩車並行之間隔，並隨時採取必要之安全措施，不得在道路上蛇行，或以其他危險方式駕車。」詹男駕駛車輛時自應遵守相關規定。

法官審酌，詹男因操作手機導航，未充分注意車前狀況，導致發生車禍，許男更因傷重最後不治，造成家屬無以彌復的傷痛；詹男雖坦承犯行，但尚未與家屬達成和解，賠償其損害。日前依犯過失致死罪，判詹男處有期徒刑1年6月。可上訴。