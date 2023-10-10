巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」7日對以色列發動突襲，新一輪以巴衝突凸顯地緣政治風險正在增加，衝擊美股3大指數早盤開低走低。但市場焦點仍在通膨與利率飆升等問題。

截至台北時間9日晚間11點40分，道瓊工業指數下跌19.88點（或0.06%），暫報33387.70點；那斯達克指數下跌76.42點（或0.57%），暫報點13354.92；標普500指數下跌7.76點（或0.18%），暫報4300.74點；費城半導體指數下跌48.07點（或1.38%），暫報3427.15點。

5大科技巨頭漲跌互見，蘋果小跌0.27%，亞馬遜跌逾1%，谷歌母公司Alphabet、微軟與臉書母公司Meta皆小漲。半導體類股普遍走跌，輝達跌2.54%，超微跌1.52%，台積電ADR跌0.88%，聯電ADR跌1.47%。

法盛投資管理全球市場策略部門主管Mabrouk Chetouane表示，如果人們冷靜看待局勢，就會發現以巴衝突的影響力不足以改變當前金融市場的驅動因素，而目前金融市場主要仍在關注央行政策與即將到來的財報季。