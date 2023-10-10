潛艦國造召集人黃曙光、前海軍顧問郭璽近日言行引發爭議。前海軍艦長呂禮詩9日指出，海鯤號的能力就是劍龍級plus，很多人「吹」說台灣要出口，但劍龍級是1988年的產品，就算按國防部說法海鯤號比劍龍級還要先進10年，那也只是1998年，誰要買這種等級的產品？

呂禮詩9日在《新聞大白話》表示，以軍事層面來看，台灣確實需要潛艦國造，他透露台灣本來要跟荷蘭買，簽的MOU備忘錄後面還有六艘，但當初荷蘭被大陸制裁得非常慘，「當然大陸也提供相對的補償方案，所以那六艘，台灣就說再見了。」

呂禮詩提到，2001年，時任美國總統小布希想解決這個問題，但德國就是不賣給台灣，「德國說整個廠可以賣你，但是出口許可，沒有！最終使用者如果是台灣，不可能出口！」

至於海鯤號的能力在哪？呂禮詩說明，從水面艦的觀點來看，它就是劍龍級plus，也就是比劍龍級好一點，而劍龍級是1988年的產品，如果按照國防部的說法，海鯤號可能比劍龍級還要先進10年。

「很多人說得很大口氣，說潛艦國造之後，我們要出口！」「誰要買你出口（西元）2000年前的產品？你可不可以告訴我？而且還那麼貴！」對於將國造潛艦出口一事，呂禮詩直言不可能。