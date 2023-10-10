2024總統大選進入白熱化，在野支持者都憂心「藍白合」能不能成，而日前前高雄市長韓國瑜則被爆出可扮演「桶箍」角色，韓國瑜也在9日在臉書上曝光了和柯文哲的合照，直言「我衷心盼望，用小我凝聚大我，桶箍不是一個人，人人都是桶箍，把改變的力量團結起來」，柯文哲則回應「多年不見，韓市長還是風趣健談、充滿熱情，平安」，而近日就有一份最新的民調指出，對於韓國瑜在臉書發文與柯文哲合體，有80％的網友認為「有助於在野整合」，引發討論。

YouTube頻道《FONG.溏風報》9日對於「國慶日前，韓國瑜在臉書發文與柯文哲合體，柯文哲在下方回應雙方友情，各位認為？」進行網路民調，截至10日晚間凌晨0時止，已有2萬人參與投票，有80％的網友認為「有助於在野整合」、有13％的網友認為「沒有幫助」、有7％的網友認為「沒意見」、有1％的網友認為「其他」。

而參與該份民調投票的網友紛紛表示，「2024年對臺灣來說是非常關鍵的一年。柯粉、韓粉、年輕人、中間選民，大家都非常關心臺灣的安危，所以2024年總統大選非常重要，我為台灣未來的安全而祈禱！」、「只要你們都是監督無良執政黨，我都支持，還有希望雙方好好坐下來談，至於支持者請繼續監督執政黨，不要被名嘴電視媒體影響了，監督跟打弊案才是大家該做的，不是打監督的在野黨」、「兩位都是高智商的人，彼此内心都了解對方，ㄧ個做了需要做的事，一個尊重他需要做的事」。