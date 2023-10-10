國造潛艦爭議不斷，台灣首艘國造潛艦海鯤號日前亮相，卻引發前海軍顧問郭璽控國民黨立委馬文君阻撓潛艦國造案並洩密，馬因此憤而提告。媒體人謝寒冰9日在《大新聞大爆卦》節目強調，郭璽已經廢掉了，他預言接下來就是綠營邏輯死亡式地狂打馬文君賣國，並稱潛艦國造會讓賣菸草的公司GL接標案，套路跟快篩小吃店、超思進口蛋一樣，但牽涉到幾百億的事情水很深，所以真的要小心人身安全。

主持人馬千惠提到，她上《董事長開講》時，「國防布」一直來，黑畫面了好幾次？「只有國家機器可以做到這樣去干擾你，其他人是做不到的！」來賓董智森強調，現在很多人發現已經快打到要害，「當你要打到要害的時候，他們的反擊愈來愈大。」

謝寒冰表示，其實不是GL這間菸草公司才成立48天就接標案，「是反過來！是已經決定標案是他，他們才趕快去成立一家公司，一直都是這樣。」他說當年快篩小吃店是這樣，超思也是一樣，政府要進口雞蛋了，才去叫已經申請停業的超思趕快復業，所有套路都一模一樣。

「我現在擔心的是我們花了這麼多錢，這個潛艇到底能不能用？」謝寒冰直言，現在看起來像是詐騙集團又找了另外一群詐騙集團，大家互相騙，騙出來的東西到底是什麼？以台灣的地位來講，沒有用佣金打點是不可能買到這些東西，合理的佣金大家都可以接受，但不要花了一大堆佣金，買來根本不能用的東西。

謝寒冰指出，「所以接下來的套路很簡單，郭璽大概就廢掉了，他大概也不會出來，出來也是胡說八道。綠營的人就開始去咬馬文君，反正綠營支持者是不管什麼邏輯的，你說馬文君賣國，她就是賣國！事實上案子根本不會成立，因為國防部認證她沒有賣國，國防部說這些資料根本不是機密。」