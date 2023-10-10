巴勒斯坦伊斯蘭激進組織「哈瑪斯」（Hamas）突襲以色列後，以色列軍隊持續空襲加薩地區，並宣布已向邊境動員10萬名預備役軍人。前立委郭正亮表示，以色列地面部隊如果進去加薩一定會啟動巷戰，以色列也宣布沒有限制可以開槍，傷亡數恐難以想像。

「我覺得未來比較困難的地方就是，以色列要打加薩走廊！」郭正亮9日在《新聞大白話》節目指出，加薩走廊300多平方公里住了327萬人，人口密度非常高，以色列地面部隊如果進去，一定會啟動巷戰「你去想想那個死傷人數？」主持人錢怡君直呼，「真的是難以想像！」

郭正亮強調，以色列的空軍跟導彈都擁有絕對優勢，如果10萬大軍往加薩推進就會展開巷戰，因為該觸人口太密集了，「然後說要消滅哈瑪斯？哈瑪斯一定都散在裡面了，真的就不知道這會造成什麼結果，而且已經說是戰爭，就直接宣布可以開槍，沒有限制！」

錢怡君好奇，對平民也沒限制？郭正亮直言，「「我怎麼知道你是不是哈瑪斯？哈瑪斯就跟老百姓長得一樣，你怎麼弄呢？」