美豬進口洗產地爭議引發民眾關注，衛福部次長王必勝雖強調台灣無萊豬，但美豬混充肉恐含萊克多巴胺瘦肉精，食安疑慮仍讓外界難以安心。網友挖出高雄市長陳其邁曾喊「瘦肉精肉品進口那天就是總統下台那天！」被高市議員陳美雅質疑時，他竟倒吸一口氣稱「我說的是馬總統！」

進口巴西雞蛋食安風暴未止，現在又傳出美豬洗產地，冒充加拿大和英國豬肉售出，全都被民眾吃下肚。國民黨轟蔡政府在開放進口豬肉的公告、實施日期和進口商進口美國豬肉數量和時間，一如當初進口巴西雞蛋般，進口商似乎都能預先掌握專案進口實施訊息提前下單，質疑有內線交易狀況。此外在進口豬肉數量中，今年有202批美豬內臟，共計3637噸不知流向何處？蔡政府強調的食安五環，根本就是環環跳票、再跳票。

粉專「誰把綠色變成噁心的顏色」9日發文提到，2020年陳其邁接受議會質詢時，國民黨高雄市議員陳美雅質詢陳其邁，「你有沒有說過：瘦肉精肉品進口那天，就是總統下台那天？」陳其邁吸了一口氣，眼睛閉上回答，「我說的是馬總統！」接著議員黃紹庭詢問，「你吃不吃美國豬肉？」陳其邁則跳針回應，「我吃台灣豬肉！」

該粉專直言，民進黨專門批鬥他人，在2020年就明擺著講，「當初我們就是針對馬英九！為了騙取政權！」但是進口美國萊豬的蔡英文，民進黨當然不能罵不能嗆不能鬥下台，從當初恬不知恥地在瘦肉精標準上動手腳玩文字遊戲，現在更改原產地、進口上千噸的美國萊豬不知去向，民進黨當然不會認錯道歉，「我就問你陳其邁，高雄有多少被竄改原產地的美國豬肉？查出來了沒？」