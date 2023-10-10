巴勒斯坦激進組織哈瑪斯7日突襲以色列，雙方衝突升溫，據悉，死亡人數已超過1400人。對此，哈瑪斯武裝部隊發言人奧貝達（Abu Obaida）9日宣布，從現在開始，以色列一旦再無預警攻擊加薩人民，他們每一次將會處決一名以色列人質。

路透社報導，巴勒斯坦武裝分子7日發動大規模襲擊，殺害數以百計的以色列人並挾持許多人質。在哈瑪斯控制的加薩走廊（Gaza Strip），以色列對當地發動有史以來最密集的報復性空襲，從7日至今已導致超過500人喪命。

美國官員估計以色列將於24至48小時內對迦薩發動地面進攻。以色列9日宣布，全面封鎖迦薩地區，包括切斷水、電供應並阻止食物和燃料進入。

據CNN報導，哈瑪斯武裝部隊發言人奧貝達（Abu Obaida）9日宣布，從現在開始，只要以色列在無預警的情況下轟炸加薩人民，哈瑪斯武裝部隊每一次將會處決一名以色列人質，並且會把整個過程以影片、錄音方式向外界展示。