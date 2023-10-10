巴勒斯坦極端激進組織哈馬斯突襲以色列造成重大傷亡震驚全球，讓因俄烏克蘭戰爭與美中科技大戰而攪成一團的國際局勢更加混亂。哈馬斯這場造成以色列數百人死亡、千餘人受傷的攻擊行動，除了完全斷送半世紀以來顛顛簸簸的以巴和平進程，外界正在猜測到底是哪個國家幕後支持了這次對以色列平民的大屠殺，它隨後還將影響11月APEC峰會上的中美高峰會談，有意藉這次峰會緩和緊張關係的習近平與拜登，此刻的心情應當極為忐忑不安。

從10月7日哈馬斯突襲以色列造大量傷亡以來，國際都在猜測是哪個大國在背後支持並協助哈馬斯這次血腥攻擊行動。從國際政治現狀分析，一般認為有3個嫌疑最大的國家：俄羅斯、中國與伊朗。哈馬斯聲稱是單獨行動，這當然沒有人相信，從數千發的火箭炮來路猜測背後應該有更大的國家在支持。

以色列的鐵穹防空導彈在夜空中攔截哈馬斯的火箭彈攻擊，據報哈馬斯共發射了約5000枚火箭彈。（圖／路透）

許多分析認為是俄羅斯在背後慫恿與協助，主要是基於俄羅斯陷入烏克蘭戰場的窘境，普丁有充足的動機與能力藉由攪亂局勢來從烏克蘭戰爭泥淖中脫身。不過，俄羅斯此時可能沒有能力偷偷摸摸地把大量的武器運到巴勒斯坦加薩走廊，畢竟美國的衛星正因俄戰爭緊盯著俄軍動態，要做到密不透風的可能性極低。此外，普丁曾在去年找與他頗有交情的前以色列總理貝內特（Naftali Bennett）穿梭在俄烏之間以促成雙方的和平談判，因此普丁不太可能同時挑撥並協助哈馬斯攻擊以色列。

Israel has declared war on the Palestinian armed group, Hamas.



But where did the group come from, who supports it and what is it fighting for? Here’s what you need to know ⤵️ pic.twitter.com/tmTizPBX2z — Al Jazeera English (@AJEnglish) October 9, 2023

至於中國，有些人士分析指出，攪亂中東局勢等於是在美國的後院放火，可以分散美國對中國的壓力，同時促使國際油價上漲，中國可藉由期在沙烏地阿拉伯等海國家的外交成果──尤其是促成沙烏地與伊朗協議──來反制美國從戰略上對中國施壓。

脆弱的以巴和平完全破滅，全球各地支持以色列與支持巴勒斯坦的群眾分別表達對以巴雙方的支持。圖為倫敦支持以色列的群眾。（圖／美聯社）

脆弱的以巴和平完全破滅，全球各地支持以色列與支持巴勒斯坦的群眾分別表達對以巴雙方的支持。圖為倫敦支持巴勒斯坦的群眾。（圖／美聯社）

不過，美國從今年中以來已開始刻意緩和與中國的緊張關係，除放鬆言辭攻擊與部份技術管制措施之外，還陸續派出國務卿、財政部長、氣候特使、商務部長等高層官員訪問北京，以及鼓勵國會議員前往中國與習近平會晤。雙方已確定將於11月在舊金山舉行的APEC峰會上進行一年來的首次會談，正在排除各種干擾積極準備，實在想不出來會有什麼理由要在這種時候協助哈馬斯去殺幾百個以色列人。反而是這場大屠殺與隨之而來的血腥報復會影響習拜會的氣氛，甚至成為中美走上和解之路的障礙。而且一旦事跡敗露，對以色列的邦交也算是完了，完全看不出冒這種險有何意義。

以色列對哈馬斯的突襲展開報復，已至少有數百名巴勒斯坦民眾遇難，家屬正在為死者舉行葬禮。（圖／美聯社）

另外一個可能在背後支持哈馬斯攻擊行動的是伊朗。在俄中各陷於戰爭與國際政治泥淖中的時刻，伊朗在中東與全球政治舞台上已逐漸被邊緣化，長期以來與以色列的關係高度緊張，伊朗外交上悶不吭聲，暗地裡卻動作頻頻。它要突顯自已在中東的關鍵地位，並以其石油輸出爭取國際影響力，挑動脆弱的以巴關係應該是最經濟實惠的手段。

Since the morning hours, IAF aircraft have attacked many targets of the terrorist organizations in the Gaza Strip.



Among other things, the aircrafts attacked a building used by the terrorist organization Hamas in investigations and an operational infrastructure used by the- pic.twitter.com/h1J1a0YrUZ — Israeli Air Force (@IAFsite) October 9, 2023

美媒《華爾街日報》指出，哈馬斯和另一個伊朗支援的武裝組織黎巴嫩真主黨高層表示，伊朗官員協助哈馬斯策劃了這次對以色列的突襲，而且就是上週一在貝魯特舉行的會議上確定發動這場血腥襲擊。參加這次會議的成員包括伊朗伊斯蘭革命衛隊軍官和4個伊朗支援的激進組織代表，包括哈馬斯與黎巴嫩真主黨，會議中確定了行動的細節，換言之，就是進行一場針對以色列平民的屠殺行動。伊朗雖然否認參與這項行動，但承認「支持巴勒斯坦人和哈馬斯的決定」。如此一來，伊朗與以色列長期以來的僵持將白熱化，中東將再次進入血腥與動盪。

中美領導人將在11月舊金山APEC峰會上進行會談，雙方都希望藉這次峰會緩和緊張關係。（圖／新華社）

現在外界關心的是，巴勒斯坦與以色列這場新的戰爭展開後，正在修復關係的中國與美國將如何應對。美國的立場簡單而明顯，但中國的立場相對地難以捉摸。按目前狀況分析，美國應該不希望在處理俄烏戰爭與對華關係時橫生枝節，畢竟明年就要總統大選。中國接下來要處理對以色列、巴勒斯坦與伊朗的問題，還要保持與美國關係不致惡化，相對而言就困難得多了。於今之計，緩和對美關係應是首要政策目標，中東的亂局一時顯然解決不了，與當下政治利益關聯較少，只好暫時拿外交辭令來搪塞了。