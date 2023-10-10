颱風布拉萬增強為中度颱風。（圖取自氣象署網頁）

氣象署發布大雨特報。（氣象署網頁）

今（10日）天是中華民國112年國慶，來看看天氣如何？。氣象專家吳德榮指出，颱風布拉萬預估昨日增強為中度颱風，威力將挑戰強烈颱風，目前颱風向西北轉北北西再轉北北東。受東北季風影響，今日易有短延時強降雨，氣象署清晨針對北北基宜花5縣市發布豪、大雨特報。

吳德榮在洩天機教室指出，今(10日)晨4時紅外線雲圖顯示，「布拉萬」已有「中度颱風」的強度。中央氣象署最新(10日2時)路徑潛勢預測圖顯示，「中颱布拉萬」將持續增強，挑戰「強烈颱風」門檻；目前在關島東南方海面，向西北轉北北西再轉北北東，3天後(13日2時)在日本南方遠海、朝東北方向，加速遠離日本

氣象署表示，花蓮縣地區已有豪雨發生，今日基隆北海岸有局部大雨或豪雨，宜蘭、花蓮、新北(汐止)地區及臺北山區有局部大雨發生的機率，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水。

由於東北季風增強，10日東北部、桃園以北下雨時間較長，有短暫陣雨，基隆北海岸、東北部及大台北山區有局部大雨或豪雨，東部亦有局部大雨。氣象署表示，未來一周持續受東北季風影響，不過因為水氣稍減，迎風面雨勢較為趨緩。

氣象署指出，今天台灣東北部、桃園以北下雨時間較長，有短暫陣雨，基隆北海岸、東北部及大台北山區有局部大雨或豪雨，東部亦有局部大雨發生機率，北部、東部、東南部、恆春半島有局部短暫陣雨，中南部多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨；溫度方面，各地夜晚清晨低溫約23到25度，新竹以北及東北部白天高溫約26、27度，其他地區約28至31度，感受舒適至溫暖。

氣象署說明，周三至下周一（11日至16日）持續受東北季風影響，迎風面北部及東半部地區有局部短暫雨，但雨勢較為趨緩，其他地區為多雲到晴，午後南部地區及中部山區有局部短暫雷陣雨。

氣象達人彭啟明提到，今天國慶大典不能說天氣很好，但最多只是飄陣雨，「不過光是北部一個區和區之間，下雨情形很不相同，受到地形影響機會很大」。