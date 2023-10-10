一名人妻透露，婆婆逢年過節都會回家，不僅嫌東嫌西，還會亂拿桌上的物品，最近突然提議，想在退休後與夫妻倆長住，讓她深感擔憂，覺得又會被婆婆當成傭人，強調婆婆若有下次，絕對不會忍讓，「妳會心疼妳兒子，我爸媽也會心疼我，不要把媳婦當女兒掛在嘴邊，然後用行為糟蹋人。」

人妻在Dcard發文表示，經濟獨立、有車有房、娘家給力的她，不靠丈夫也能獨立生活；生在單親家庭的丈夫薪水雖然比較高，媽媽卻在年輕的時候欠下一屁股債，目前只能靠打零工與兒子資助，平時獨居，只在逢年過節才會回家跟夫妻倆同住。

婆婆最近提議，退休後想搬來長住，一番話讓人妻聽完非常擔憂，尤其想到婆婆之前回家同住，當時早起遛狗的她就問對方想吃什麼，卻在菜色準備完畢後遭婆婆嫌東嫌西，後來她索性拜託丈夫處理，又被婆婆反問，「為何不讓先生多睡一點？」以上經歷讓她直呼，「我有在工作，妳（婆婆）怎麼不覺得我辛苦，好像我就應該要服務妳，然後被妳嫌東嫌西。」

人妻表示，之前幾次她都選擇忍讓，不讓衝突發生，如今回想起來，真的想對婆婆坦言「我不是妳的傭人，我也沒有應該要為妳做什麼的義務。妳會心疼妳兒子，我爸媽也會心疼我，不要把媳婦當女兒掛在嘴邊，然後用行為糟蹋人」，強調下次再被婆婆那樣對待，絕對立刻回嘴。

人妻認為，兒女孝順長輩是應該的事，但她一直無法理解，媳婦怎麼發自內心孝順？她也坦言，自己真的做不到，「即使結婚了，各自照顧好自己的爸媽，真的不要造成別人的困擾。」

（圖／翻攝自Dcard）

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