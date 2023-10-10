牙齒保健越來越受到重視，蛀牙始終是一個牙科問題，除了飯後要漱口、刷牙外，牙醫師表示，某些常見食材本身就含有「氟」，能夠預防蛀牙的情況，例如芋頭、山藥、地瓜、海鮮、雞肉、茶均是含氟量高的食物。但他也提醒，雖然上述食物可防蛀牙，但若這類食物若添加糖份，仍會增加蛀牙發生率。

衛福部表示，適當使用氟化物是安全且可有效預防蛀牙。牙醫師范綱信在其臉書粉專表示，其實有些台灣在地食材本身就含有「氟」，能夠預防蛀牙，例如芋頭、山藥、 地瓜這3種根莖類食物，本身含氟量就很高，此外多吃還可幫助消化道變得更健康，建議民眾可偶爾當主食食用。

他並表示，海鮮、雞肉也是有含氟化物的食物，但部分海鮮膽固醇較高，食用上要適量，以免引發心血管疾病；此外，茶製品中因為茶葉含有濃度較高的氟，雖然沖泡後雖然會被稀釋，但仍對防蛀有一定程度效果。

范綱信提醒，上述食物中含有天然的氟，可以透過攝取、人體吸收，讓身體多了氟化物保護，但民眾吃飽飯30分鐘後仍要記得潔牙漱口，另外，雖然食物本身可以預防蛀牙侵害牙齒，但若是添加了糖份、加工製成零食，則對牙齒有害。