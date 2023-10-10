投資人衡量巴勒斯坦伊斯蘭主義團體「哈瑪斯」（Hamas）與以色列爆發致命衝突的不確定性之際，美國股市今天盤中跌幅收斂轉而上揚，三大指數終場收漲。

道瓊工業指數揚升197.07點或0.59%，收33604.65點。

標準普爾指數上漲27.16點或0.63%，收4335.66點。

那斯達克指數上揚52.90點或0.39%，收13484.24點。

費城半導體指數小跌7.86點或0.23%，收3467.35點。（譯者：陳彥鈞）1121010

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