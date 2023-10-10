巴勒斯坦激進組織哈瑪斯日前發射5000餘枚火箭彈攻擊以色列，造成重大傷亡，以色列則空襲加薩走廊報復，並在邊境集結10萬大軍。我前駐以色列特任大使張良任認為，以色列的軍事整備工作沒有像以前那麼完善，他並指出，以色列這次遭哈瑪斯突襲，美國非常丟臉，美國在以色列的CIA、情報人員以及軍事衛星，都沒有發現哈瑪斯軍事上的調動或是武器製造。

張良任9日在《關鍵時刻》節目表示，以色列總理納坦雅胡推動司法改革，引起很多民怨，社會嚴重分化跟衝突，使得以色列的軍事整備工作，沒有像以前那麼完善。

張良任更指出，這次美國非常丟臉，他們在以色列派了很多CIA、情報人員以及軍事衛星，但都沒有發現哈瑪斯軍事上的調動、奇襲、武器製造或是海上的動作。

張良任點出，夷平加薩走廊是納坦雅胡的口號，但還是要看國際社會的反應，為今之計，以色列只有儘速轟炸達到部分目標，因為時間拖久、平民死傷多了，行動就會受阻。

主持人問到，接下來還會有一場腥風血雨嗎？張良任表示，以色列10萬大軍在邊界，但並不會進去，他們現在希望擴大戰爭來結束戰爭，但是地面部隊暫時會擺著壓陣，納坦雅胡之所以宣布封鎖加薩，就是代表這個戰爭暫時不會擴大，以色列暫時用一手軟、一手硬來對付哈瑪斯。