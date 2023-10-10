國慶連假即將結束，不少人提不起勁，只能猛灌咖啡或用甜食企圖提神，但營養師李婉萍表示，咖啡因雖然有提神效果，吃含有精緻糖的甜食也能讓人感到興奮，但這些食物吃多了都會加速體內維生素B群的消耗，反而更易疲累。因此她推薦4種能集中精神、提升專注力的食物。

李婉萍在其個人網站推薦4種食物，包括堅果、黑巧克力、雞蛋、藍莓。

1. 堅果

堅果所含的Omega-3脂肪酸，是構成大腦的重要成分，能幫助腦部血液暢通、正常運作。其中，核桃含有優質Omega-3脂肪酸最豐富，是非常好的來源之一。此外，堅果也含有銅、錳、鋅和硒等礦物質，也是維持健康神經功能必要的營養素。

2. 黑巧克力

巧克力中的黃烷醇，是類黃酮類化合物家族的一員，是很強大的抗氧化劑，可增強大腦的認知功能、改善記憶力。一些研究顯示，吃黑巧克力可預防認知能力下降、提高注意力和記憶力。

3. 雞蛋

含有許多維持大腦健康的營養素，例如維生素B6、B12，以及葉酸與膽鹼等，上述成分多存在於蛋黃中。維生素B群可以保護大腦神經不受同半胱胺酸（是一種會加速大腦退化的代謝產物）的損傷，也能減緩大腦萎縮的速度。膽鹼是合成人體神經傳導物質「乙醯膽鹼」的重要原料，除了能促進大腦功能正常和良好發育，對於情緒調節也有幫助。

4. 藍莓

藍莓可改善或延緩短期記憶喪失的現象，並可減緩認知功能下降的速度，主因其含有花青素，具有抗氧化和抗發炎特性、能保護神經的多酚類物質，在其他紫或紅色的天然蔬果中也可找到，但以莓果類的含量最豐富，例如黑莓、櫻桃、草莓。